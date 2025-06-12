Гуцул — о продлении домашнего ареста: это политическая расправа

Накануне Кишиневский суд продлил домашний арест Гуцул еще на 30 суток.
Это — не правосудие. Это — политическая расправа… Они боятся не только меня. Они боятся силы гагаузского народа, который сказал громкое «нет» унижению, нищете и внешнему управлению. Они борются не с Евгенией Гуцул, а с самой идеей автономии, с вашим правом на голос, на выбор, на достоинство. Сторона защиты обжалует это решение. Мы готовы идти до конца — вплоть до Европейского суда по правам человека.
Как заявила РИА Новости адвокат башкана Наталья Байрам, сторона защиты действиетльно намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за незаконного ареста Гуцул.
Уже есть все мотивы для того, чтобы обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за незаконного ареста.
Также она подчеркнула, что вынесенное судом решение о продлении домашнего ареста будет обжаловано.
Адвокат главы Гагаузии Сергей Морару заявил журналистам на выходе из зала суда, что продление домашнего ареста его подзащитной не имеет правовых оснований и преследует единственную цель — удержание ее под стражей.
Очень странно, что запросы прокурора о продлении домашнего ареста, в которых нет никаких доказательств, — просто статьи, скопированные из закона, удовлетворяются судом. Цель этого действа — просто держать Евгению Гуцул под арестом. Никакого другого смысла нет.