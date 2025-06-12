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Гуцул — о продлении домашнего ареста: это политическая расправа

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Башкан Гагагузии Евгения Гуцул уверена, что судебный процесс, организованный против нее, совершается с одной целью — устранить законно избранного руководителя автономии и назначить послушного ставленника из Кишинева, который будет выполнять указания центра, а не защищать интересы региона.

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Источник: Sputnik.md

Накануне Кишиневский суд продлил домашний арест Гуцул еще на 30 суток.

Это — не правосудие. Это — политическая расправа… Они боятся не только меня. Они боятся силы гагаузского народа, который сказал громкое «нет» унижению, нищете и внешнему управлению. Они борются не с Евгенией Гуцул, а с самой идеей автономии, с вашим правом на голос, на выбор, на достоинство. Сторона защиты обжалует это решение. Мы готовы идти до конца — вплоть до Европейского суда по правам человека.

говорится в сообщении Гуцул, переданном через ее адвокатов и опубликованном в официальном Telegram-канале

Как заявила РИА Новости адвокат башкана Наталья Байрам, сторона защиты действиетльно намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за незаконного ареста Гуцул.

Уже есть все мотивы для того, чтобы обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за незаконного ареста.

заявила Байрам журналистам по окончании очередного судебного заседания

Также она подчеркнула, что вынесенное судом решение о продлении домашнего ареста будет обжаловано.

Адвокат главы Гагаузии Сергей Морару заявил журналистам на выходе из зала суда, что продление домашнего ареста его подзащитной не имеет правовых оснований и преследует единственную цель — удержание ее под стражей.

Очень странно, что запросы прокурора о продлении домашнего ареста, в которых нет никаких доказательств, — просто статьи, скопированные из закона, удовлетворяются судом. Цель этого действа — просто держать Евгению Гуцул под арестом. Никакого другого смысла нет.

сказал Морару