Гуцул — о продлении домашнего ареста: это политическая расправа

Это — не правосудие. Это — политическая расправа… Они боятся не только меня. Они боятся силы гагаузского народа, который сказал громкое «нет» унижению, нищете и внешнему управлению. Они борются не с Евгенией Гуцул, а с самой идеей автономии, с вашим правом на голос, на выбор, на достоинство. Сторона защиты обжалует это решение. Мы готовы идти до конца — вплоть до Европейского суда по правам человека.