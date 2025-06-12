Лукашенко напомнил Администрации Президента о проблеме избыточности законодательства

«Если этого контроля не будет, если вы не добьетесь реализации поручений Президента, Президенту в стране делать нечего. Авторитет его будет падать, и в конце концов можем довести до того, что народ подумает: да зачем этот президент нам нужен вообще? А в наше время он нужен. Буду я или какой-то другой человек, ответственный, идущий во главе, он нужен. Но если он принимает решения — железобетонно эти решения должны быть исполнены», — потребовал глава государства.