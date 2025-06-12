Лукашенко напомнил Администрации Президента о проблеме избыточности законодательства

По словам Александра Лукашенко, по-прежнему актуальными остаются вопросы избыточности законодательного массива и дублирования норм.
«Это огромный пласт работы. Я знаю, что такое законотворчество. А тут надо организовать, надо посмотреть на все, что мы “натворили” за последние 10, 20, а может, 30 лет, и “отрубить” то, что нам сегодня не нужно, оставить только то, что нужно», — сказал глава государства.
Работу в этом направлении Администрация Президента начала давно, и определенные результаты уже достигнуты.
«Это надо не забывать. — подчеркнул Президент. — Обратить надо внимание на качество экспертной проработки правовых инициатив. Нам нужны более точные прогнозы правового воздействия внесенных правительством и доработанных вами проектов законодательных актов на среднесрочную перспективу».
Александр Лукашенко напомнил о еще одной наиважнейшей функции Администрации Президента — контроле за выполнением поручений главы государства и письменных, и устных.
«Если этого контроля не будет, если вы не добьетесь реализации поручений Президента, Президенту в стране делать нечего. Авторитет его будет падать, и в конце концов можем довести до того, что народ подумает: да зачем этот президент нам нужен вообще? А в наше время он нужен. Буду я или какой-то другой человек, ответственный, идущий во главе, он нужен. Но если он принимает решения — железобетонно эти решения должны быть исполнены», — потребовал глава государства.
«Система упреждающего контроля за выполнением поручений главы государства в целом выстроена. Но вопросы к обеспечению качества и своевременности выполнения поручений периодически возникают», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Президент отметил, что многие вопросы он держит на личном контроле. «И если только я увижу, что со стороны Администрации это не получило контроля и развития, это не внедрено в жизнь — пеняйте сами на себя. И никаких отписок не принимайте, — предупредил глава государства. — Система упреждающего контроля за выполнением поручений главы государства вроде бы выстроена, как вы считаете, но нужен результат. Не отписки. Вопросы к обеспечению качества, своевременности выполнения поручений периодически возникают».