Лукашенко недоволен, что кандидатов на высокие должности находят не сразу

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен тем, что кандидатов на высокие должности находят не сразу, пишет БелТА.
«Комсомолка» сообщала, что 12 июня белорусский президент собрал Администрацию президента на совещание по политике страны.
На совещании белорусский лидер потребовал принципиального и жесткого подхода к отбору кадров.
Обращаясь к руководству Администрации президента, Лукашенко отметил, что несмотря на ежегодное формирование и обновление кадрового резерва необходимые кандидаты на высокие посты находятся не сразу, чем он остается недоволен.
— Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, находим не сразу. Даже в кадровый реестр главы государства, — констатировал белорусский президент.
Еще в этот день Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России 12 июня, сказав о сплочении россиян.
Накануне президент Беларуси ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период. И еще глава страны уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы.