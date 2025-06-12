Лукашенко про обращения граждан: в идеале их быть не должно

Александр Лукашенко отметил, что часто видит, как высокие должностные лица, бывая на местах по поводу того или иного обращения, потом заявляют, что это, как оказалось, не их компетенция и надо было эти вопросы решать ранее на местах. «Зачем ты туда поехал тогда, если такое заявление делаешь? Если ты приехал и решаешь этот вопрос, значит, это и твой вопрос. Ты принял такое решение. Но для себя ты подумай: а кто же не решил этот вопрос, кто этот забор не отремонтировал или не покрасил его, к примеру говоря, вопросы разные бывают. Кто там природный газ пообещал и вовремя не подвел?» — критически заметил глава государства.