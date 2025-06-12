Лукашенко про обращения граждан: в идеале их быть не должно

Одной из тем, которых коснулся Президент во время мероприятия, стала работа с обращениями граждан. «В идеале их (таких обращений. — Прим. БЕЛТА) быть не должно. Как минимум обращения не должны доходить до уровня Администрации Президента. Они должны решаться на местах, — сказал глава государства. — Но если дошли, то в процессе разбирательства следует особое внимание уделить анализу компетентности тех инстанций, где люди так и не получили помощь в решении своего вопроса».
Александр Лукашенко отметил, что часто видит, как высокие должностные лица, бывая на местах по поводу того или иного обращения, потом заявляют, что это, как оказалось, не их компетенция и надо было эти вопросы решать ранее на местах. «Зачем ты туда поехал тогда, если такое заявление делаешь? Если ты приехал и решаешь этот вопрос, значит, это и твой вопрос. Ты принял такое решение. Но для себя ты подумай: а кто же не решил этот вопрос, кто этот забор не отремонтировал или не покрасил его, к примеру говоря, вопросы разные бывают. Кто там природный газ пообещал и вовремя не подвел?» — критически заметил глава государства.
Президент сделал акцент на том, что власть должна видеть и знать, что люди говорят о ней внутри страны и за рубежом, по каким поводам делают замечания. И по ключевым таким поводам Администрация Президента должна информировать главу государства. «Собирайте эту информацию, выводите на уровень Президента для того, чтобы я познакомился и, приняв эту информацию, принимал решения», — ориентировал Александр Лукашенко.