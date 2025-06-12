Радий Хабиров побывал в центре «ПроДобро» для детей с ОВЗ

Это коворкинг-центр, где дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет могут получить поддержку в профессиональной ориентации и найти рабочие места. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что центр создан в рамках реализации проекта «Уфа Добрая», который объединяет благотворительные фонды, некоммерческие организации, бизнес и активных горожан.
Центр создан для того, чтобы помочь детям с особыми потребностями найти свое место в обществе и реализовать свои таланты. Глава республики осмотрел учебные кабинеты, где пообщался с педагогами и их воспитанниками. Всего в центре обучается 198 подопечных по нескольким направлениям: изобразительное искусство, швейное дело, гончарное мастерство и театральное искусство, адаптивная физкультура. Радий Хабиров слепил фигуру лошадки из глины.
«Я люблю лепить из глины, это хорошо успокаивает. Да и когда у тебя маленькие дети, то делаешь это с большим удовольствием, мы вместе лепим фигурки», — рассказал Радий Хабиров корреспонденту «Башинформа».
Также для них проводятся консультации психолога и занятия по социализации в домашней обстановке. Глава республики осмотрел учебную квартиру для особенных детей. Здесь педагоги учат их самостоятельной жизни — готовить, сервировать стол, заниматься уборкой и организовывать свой досуг.
«Всех поздравляю с Днем России, мира, добра, благополучия нашей великой стране, нашей республике. Спасибо большое, Ратмир Рафилович, всей вашей команде. Всем, кто помогал. Мы в республике создаем довольно широкую систему реабилитации особенных детей. Но иногда стены и оборудование есть, а души нет. Этот проект, что называется, про душу. Если проект “Уфа — добрая” “полетит”, мы его распространим в целом на всю республику», — отметил Радий Хабиров.
С открытием центра всех поздравили председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев и руководитель администрации столицы Ратмир Мавлиев. Мэр Уфы отметил, что городской центр «ПроДобро» объединил в том числе городские некоммерческие организации, которые работают с особенными детьми.
«Теперь это ваш дом, где вы будете сообща работать и развиваться. Ставьте перед нами задачи, на этой площадке мы вместе будем обсуждать все вопросы, — сказал Ратмир Мавлиев. — В рамках проекта “Уфа Добрая” мы планируем создать в городе благоприятную среду, чтобы добрососедство и взаимное уважение было основой развития нашего общества».
В беседе с журналистом «Башинформа» Глава Башкортостана выразил признательность управленческой команде Уфы за реализацию проекта «ПроДобро».
«Хорошая история. Понятно, что у нас есть флагманские объекты, такие, как оздоровительно-реабилитационный комплекс “Салют”, другие лечебные учреждения. Но нужно, чтобы и гражданское общество этим занималось, — резюмировал Радий Хабиров. — В центре сделали хороший ремонт за внебюджетные деньги. Здесь обустроили настоящую квартиру, где дети проходят социализацию. Ведь некоторые из них даже не знают, как заправить постель или включить чайник. Всё это полезные для жизни навыки».