Радий Хабиров побывал в центре «ПроДобро» для детей с ОВЗ

«Хорошая история. Понятно, что у нас есть флагманские объекты, такие, как оздоровительно-реабилитационный комплекс “Салют”, другие лечебные учреждения. Но нужно, чтобы и гражданское общество этим занималось, — резюмировал Радий Хабиров. — В центре сделали хороший ремонт за внебюджетные деньги. Здесь обустроили настоящую квартиру, где дети проходят социализацию. Ведь некоторые из них даже не знают, как заправить постель или включить чайник. Всё это полезные для жизни навыки».