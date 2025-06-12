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Лукашенко анонсировал большой разговор с учеными

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предстоит большой разговор с учеными в формате съезда.

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Источник: Sputnik.by

Мероприятие он анонсировал в четверг во Дворце Независимости в ходе совещании с руководством своей Администрации.

Нам предстоит организовать съезд ученых. За науку нам надо браться серьезно. Администрации не вижу в работе по организации процессов научной деятельности, особенно получения результатов. Поэтому в связи изменениями, которые произошли и произойдут в Академии наук, мы поговорим о будущем нашей науки на съезде ученых.

сказал он

Также, по его словам, в ближайшее время пройдет совещание на уровне президента с руководством и сотрудниками Национального банка. Еще одно практическое мероприятие в графике — совещание по развитию Витебской области.

Надо посмотреть, что мы там создали хорошего и какой результат от той реформы, которая была предложена в свое время Николаем Николаевичем Шерстневым (бывшим председателем Витебского облисполкома — Sputnik).

отметил Лукашенко

Встреча с учеными

В конце января 2025 года президент провел встречу с учеными во Дворце Независимости. Он отметил, что у белорусских властей четкая позиция: приоритет будет отдаваться прикладным исследованиям в науке, которые востребованы в экономике и жизни.

Тогда же он сообщил, что в ближайшем времени пройдет собрание в НАН с научной общественностью, чтобы предметно обсудить вопросы, которые сегодня стоят перед государством и наукой.