Лукашенко анонсировал большой разговор с учеными

Мероприятие он анонсировал в четверг во Дворце Независимости в ходе совещании с руководством своей Администрации.
Нам предстоит организовать съезд ученых. За науку нам надо браться серьезно. Администрации не вижу в работе по организации процессов научной деятельности, особенно получения результатов. Поэтому в связи изменениями, которые произошли и произойдут в Академии наук, мы поговорим о будущем нашей науки на съезде ученых.
Также, по его словам, в ближайшее время пройдет совещание на уровне президента с руководством и сотрудниками Национального банка. Еще одно практическое мероприятие в графике — совещание по развитию Витебской области.
Надо посмотреть, что мы там создали хорошего и какой результат от той реформы, которая была предложена в свое время Николаем Николаевичем Шерстневым (бывшим председателем Витебского облисполкома — Sputnik).
Встреча с учеными
В конце января 2025 года президент провел встречу с учеными во Дворце Независимости. Он отметил, что у белорусских властей четкая позиция: приоритет будет отдаваться прикладным исследованиям в науке, которые востребованы в экономике и жизни.
Тогда же он сообщил, что в ближайшем времени пройдет собрание в НАН с научной общественностью, чтобы предметно обсудить вопросы, которые сегодня стоят перед государством и наукой.