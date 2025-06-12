Лукашенко анонсировал большой разговор с учеными

Нам предстоит организовать съезд ученых. За науку нам надо браться серьезно. Администрации не вижу в работе по организации процессов научной деятельности, особенно получения результатов. Поэтому в связи изменениями, которые произошли и произойдут в Академии наук, мы поговорим о будущем нашей науки на съезде ученых.