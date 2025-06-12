«Практическое мероприятие — это совещание по развитию Витебской области. Надо посмотреть, что мы там создали хорошего и какой результат от той реформы (о создании интеграционных структур в сельском хозяйстве. — Прим. БЕЛТА), которая была предложена еще во времена Николая Николаевича Шерстнева», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко в ближайшее время намерен изучить ситуацию в Витебской области
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время намерен изучить ситуацию в Витебской области. Об этом глава государства заявил 12 июня на совещании с руководством Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.