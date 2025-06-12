Лукашенко в ближайшее время намерен изучить ситуацию в Витебской области

«Практическое мероприятие — это совещание по развитию Витебской области. Надо посмотреть, что мы там создали хорошего и какой результат от той реформы (о создании интеграционных структур в сельском хозяйстве. — Прим. БЕЛТА), которая была предложена еще во времена Николая Николаевича Шерстнева», — сказал Александр Лукашенко.