Вольвач: В Узбекистан можно и нужно инвестировать

Мы стараемся больше разъяснять нашим потенциальным инвесторам, что вкладывать инвестиции в Республику Узбекистан можно и нужно, что уже зрелость и цифровая, и регуляторная (есть — ред.). Здесь в республике более чем достаточно для того, чтобы сюда вкладывать крупные капиталы, создавать совместные предприятия и за счет этого делать серьезный глобальный бизнес, в том числе не только для взаимной торговли, но и создавать продукты, которые могут быть конкурентоспособными на глобальном рынке. Это наша следующая задача, которую мы будем решать с нашими коллегами.
По словам Вольвача, на взаимное инвестиционное сотрудничество большое влияние оказывает развитие межрегиональных связей.
У нас, наверное, такой тесной региональной кооперации, как с Узбекистаном, ну, разве что Беларусь может похвастаться, когда практически каждый регион Российской Федерации и каждая область Республики Узбекистан связаны между собой торговлей, инвестициями, культурными, образовательными обменами. И это очень важно.
Замминистра напомнил, что решением лидеров России и Узбекистана создан совет глав регионов, повестка которого находится в фокусе постоянного внимания президентов.
Вся повестка находится на очень строгом контроле у лидеров наших стран. Мы следим за тем, чтобы повестка была содержательной, наполненной, продуманной. Когда идут какие-то взаимные кооперационные связи, проекты, контракты, чтобы они шли именно на взаимодополнение, на то, чтобы там, где у нас есть возможность, восполнить через экспорт, через импорт те или иные недостающие ресурсы, либо товарные группы в регионе России за счет поставок из регионов Узбекистана, это будет делаться. Даже крупные, крупные инвестиционные проекты от горнодобывающих, нефтедобывающих, нефтегазоперерабатывающих, они все равно находятся в регионах.
Для справки: IV Ташкентский Международный инвестиционный форум (ТМИФ), проходящий