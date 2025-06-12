Вольвач: В Узбекистан можно и нужно инвестировать

Мы стараемся больше разъяснять нашим потенциальным инвесторам, что вкладывать инвестиции в Республику Узбекистан можно и нужно, что уже зрелость и цифровая, и регуляторная (есть — ред.). Здесь в республике более чем достаточно для того, чтобы сюда вкладывать крупные капиталы, создавать совместные предприятия и за счет этого делать серьезный глобальный бизнес, в том числе не только для взаимной торговли, но и создавать продукты, которые могут быть конкурентоспособными на глобальном рынке. Это наша следующая задача, которую мы будем решать с нашими коллегами.