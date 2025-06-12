Председатель Минского горисполкома пригласил делегацию Башкирии в Беларусь

«Мы очень рады приветствовать вас в нашей республике. Вместе с вами встречаем День России и День города — столицы Башкортостана. Мы плодотворно взаимодействуем с Беларусью в части экономического сотрудничества, туристического и культурного обмена. Крупный бизнес и предприниматели региона заинтересованы в развитии своей деятельности в Минске и других городах. Уверен, что при вашей поддержке эти инициативы будут успешно реализованы», — сказал Радий Хабиров.
Председатель Минского горисполкома поздравил жителей республики с Днем России и Днем Уфы.
«Сегодня знаменательный день для Российской Федерации. Посольство России в Минске также организует торжественные мероприятия. А участие в праздничной программе в честь Дня города позволило нам увидеть, как динамично развивается Уфа. В рамках визита мы провели бизнес-форум, наметить новые направления сотрудничества с республикой. Готовы оказать содействие предпринимателям из Башкортостана, которые заинтересованы в работе на территории Беларуси. Кроме того, договорились о проведении Дней Уфы в Минске», — подчеркнул Владимир Кухарев.
В планах — развитие авиасообщения из Уфы в Минск, расширение взаимных поставок различной продукции, а также обмен опытом формирования комфортной городской среды и управления ЖКХ на муниципальном уровне.
Владимир Кухарев пригласил делегацию Башкортостана посетить Минск с ответным визитом, чтобы продолжить формирование новых точек роста и совместных проектов.