Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ в 2025 году

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что в ходе выступления Владимир Путин даст оценку ситуации в российской и мировой экономике, а также международной политике. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление главы государства на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным». Путин даст оценку «нынешнему этапу развития нашей экономики» и основным направлениям ее развития.