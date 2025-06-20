Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ в 2025 году

Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина выступает журналист из ОАЭ Надим Котеич.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что в ходе выступления Владимир Путин даст оценку ситуации в российской и мировой экономике, а также международной политике. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступление главы государства на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным». Путин даст оценку «нынешнему этапу развития нашей экономики» и основным направлениям ее развития.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня 2025 года. «Общие ценности — основа роста в многополярном мире» выбрали в качестве главной темы форума в 2025 году.