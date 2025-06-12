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Поклонникам Антонеску мешает репетиция реконструкции Ясско-Кишиневской операции в Тирасполе: «Официальному Кишинёву пора заканчивать с реабилитацией своего исторического кумира» — мнение

Официальному Кишинёву пора заканчивать с реабилитацией своего исторического кумира.

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Источник: Комсомольская правда

«С тревогой и возмущением воспринимаю реакцию PAS на репетицию реконструкции Ясско-Кишинёвской операции, которая проходит в Тирасполе. Историческая постановка не несёт военной угрозы, но может нанести удар по идеологии ревизионизма нынешнего режима в Кишинёве, который пытается вытеснить из общественного сознания важнейшую страницу истории», — написал в соцсетях представитель блока «Победа», депутат Василе Боля.

"Ясско-Кишиневская операция — это наступление грандиозного масштаба, в ходе которого Красная армия освободила МССР и разбила силы Третьего рейха и его союзника — королевской Румынии под командованием Иона Антонеску. Именно эта операция положила конец массовым репрессиям, депортациям и геноциду, творившимся на нашей земле под румынским оккупационным режимом.

Официальному Кишинёву пора заканчивать с реабилитацией своего исторического кумира. К этому призываю не только я, но и Национальный институт изучения Холокоста имени Эли Визеля из Бухареста, который недавно опубликовал аргументированный доклад о серьёзных искажениях исторических фактов в новом учебнике по истории, подготовленном для молдавских школ".

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