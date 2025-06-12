Поклонникам Антонеску мешает репетиция реконструкции Ясско-Кишиневской операции в Тирасполе: «Официальному Кишинёву пора заканчивать с реабилитацией своего исторического кумира» — мнение

Официальному Кишинёву пора заканчивать с реабилитацией своего исторического кумира. К этому призываю не только я, но и Национальный институт изучения Холокоста имени Эли Визеля из Бухареста, который недавно опубликовал аргументированный доклад о серьёзных искажениях исторических фактов в новом учебнике по истории, подготовленном для молдавских школ".