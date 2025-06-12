«Вы формируете мое мнение». Лукашенко сказал, что Администрация президента должна быть независимой и объективной

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня во время совещания с руководством Администрации президента, назвал тех, кто формирует его мнение, пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что Администрация президента является политическим штабом, последней инстанцией перед тем, как будет принято окончательное решение.
— Вы ни в коем случае не должны входить в положение и играть на чьем-то поле. Вы должны быть абсолютно независимыми, насколько это возможно, и объективными, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что задача Администрации президента состоит в формировании независимого от остальных институтов власти мнения по всем направлениям, связанным с реализацией государственной политики.
— Вы формируете мое мнение. Чем больше точек зрения, тем быстрее мы найдем оптимальное решение любых вопросов. Поэтому принцип «я начальник, ты дурак» вам абсолютно не подходит, — обратил внимание глава государства.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен, что кандидатов на высокие должности находят не сразу.
Тем временем Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.
Также глава государства сказал выработать национальную идею Беларуси: «Это будет вершина».
Кроме того, Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра.