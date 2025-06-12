Лукашенко требует усилить нагрузку на помощников президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Администрации президента, которое проходит 12 июня, требует усилить нагрузку на помощников президента, сообщает БелТА.
В сообщении сказано, что среди задач, обозначенных на совещании президентом Беларуси, была также доработка функциональных обязанностей и усиление нагрузки на помощников президента. Глава государства напомнил, что функционал помощников президента предполагает абсолютное погружение в жизнь региона.
— Дмитрий Николаевич (глава Администрации президента Дмитрий Крутой. — Ред.), ваша задача, чтобы помощники президента, региональные инспекторы работали так, как надо, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси сказал доработать функциональные обязанности помощников, чтобы усилить нагрузку на них. По словам Лукашенко, часто бывает так, что человек вроде бы работает, а на самом деле отсиживается и ждет назначения на новую должность.
— Этого быть не должно. Это позор, — заявил глава государства.
мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен, что кандидатов на высокие должности находят не сразу.
Тем временем Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.
Также глава государства сказал выработать национальную идею Беларуси: «Это будет вершина».
Вместе с тем Лукашенко назвал тех, кто формирует его мнение.