Лукашенко: в Беларуси нужно выработать национальную идею

Когда-то все прятались от этого термина — идеология. Но мною было жестко введено это понятие. Как видите, сегодня все заговорили об идеологии, даже американцы. От этого уходить не надо, никто ничего лучше не придумал.
По его словам, белорусам важно показать не только, что такое идеология — нужно выработать национальную идею, «которая могла бы захватить души, сердца и разум людей».
Может, она и есть? Некоторые говорят — патриотизм. Но я не чувствую, что есть такая идея. Если мы ее выработаем, а это должно быть очень важной для нас целью — это вершина.
Президент напомнил, что результаты деятельности идеологической вертикали не единожды подвергались критике. Он подчеркнул, что в этой сфере до сих пор очень много формализма.
Надо единый день информирования? Чего там, проведем. Пойдем по трудовым коллективам и чем больше соберем где-то зал и аудиторию, тем будет лучше. А результат?
Лукашенко подчеркнул, что нужно выстроить «четкую идеологическую работу» в стране: необходимо разговаривать с людьми, а не просто собирать большие залы, совещания и форумы.