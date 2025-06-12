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Лукашенко: в Беларуси нужно выработать национальную идею

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Четкую идеологическую работу необходимо выстроить в Беларуси, выработав национальную идею, которая захватит ума и сердца людей, такую задачу перед Администрацией президента поставил глава государства Александр Лукашенко.

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Источник: Sputnik.by

Когда-то все прятались от этого термина — идеология. Но мною было жестко введено это понятие. Как видите, сегодня все заговорили об идеологии, даже американцы. От этого уходить не надо, никто ничего лучше не придумал.

сказал он во время совещания с руководством своей Администрации в четверг, трансляцию вел телеканал «Первый информационный»

По его словам, белорусам важно показать не только, что такое идеология — нужно выработать национальную идею, «которая могла бы захватить души, сердца и разум людей».

Может, она и есть? Некоторые говорят — патриотизм. Но я не чувствую, что есть такая идея. Если мы ее выработаем, а это должно быть очень важной для нас целью — это вершина.

отметил Лукашенко

Президент напомнил, что результаты деятельности идеологической вертикали не единожды подвергались критике. Он подчеркнул, что в этой сфере до сих пор очень много формализма.

Надо единый день информирования? Чего там, проведем. Пойдем по трудовым коллективам и чем больше соберем где-то зал и аудиторию, тем будет лучше. А результат?

задал риторический вопрос глава государства

Лукашенко подчеркнул, что нужно выстроить «четкую идеологическую работу» в стране: необходимо разговаривать с людьми, а не просто собирать большие залы, совещания и форумы.