Лукашенко высказался про кадровые ошибки среди руководителей в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента 12 июня высказался про кадровые ошибки среди руководителей в Беларуси, передает БелТА.
Глава государства назвал работу с кадрами главным направление деятельности Администрации президента.
— Как в советские времена говорили, «конек партии — кадры», — отметил Александр Лукашенко.
По словам президента Беларуси, каждый год формируются и обновляются кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, «ищем долго и находим не сразу».
— Даже в кадровый реестр главы государства, — обратил внимание президент Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что допускаются факты внесения президенту недостаточно проработанных кадровых предложений.
— Администрация президента должна принципиально, жестко подходить к отбору предлагаемых кандидатов. Кадровые ошибки недопустимы, — заявил Александр Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси заметил:
— Вы своими щупальцами должны видеть кадры в целом, начиная от колхозов, совхозов и заканчивая самым высоким уровнем.
По словам главы государства, предложения для внесения президенту следует обсуждать коллективно.
— Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться за кадровые назначения. Есть хороший руководитель — есть результат. Нет руководителя — результата нет, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.
Также глава государства сказал выработать национальную идею Беларуси: «Это будет вершина».
Вместе с тем Лукашенко назвал тех, кто формирует его мнение.
А еще Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра.