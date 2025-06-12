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Лукашенко высказался про кадровые ошибки среди руководителей в Беларуси

Лукашенко заявил, что кадровые ошибки недопустимы.

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Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента 12 июня высказался про кадровые ошибки среди руководителей в Беларуси, передает БелТА.

Глава государства назвал работу с кадрами главным направление деятельности Администрации президента.

— Как в советские времена говорили, «конек партии — кадры», — отметил Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, каждый год формируются и обновляются кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, «ищем долго и находим не сразу».

— Даже в кадровый реестр главы государства, — обратил внимание президент Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что допускаются факты внесения президенту недостаточно проработанных кадровых предложений.

— Администрация президента должна принципиально, жестко подходить к отбору предлагаемых кандидатов. Кадровые ошибки недопустимы, — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси заметил:

— Вы своими щупальцами должны видеть кадры в целом, начиная от колхозов, совхозов и заканчивая самым высоким уровнем.

По словам главы государства, предложения для внесения президенту следует обсуждать коллективно.

— Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться за кадровые назначения. Есть хороший руководитель — есть результат. Нет руководителя — результата нет, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.

Также глава государства сказал выработать национальную идею Беларуси: «Это будет вершина».

Вместе с тем Лукашенко назвал тех, кто формирует его мнение.

А еще Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра.