На провластном канале русскоязычных назвали «некачественной этнической частью молдавского общества»: «Власть дала сигнал: сеять вражду, делить граждан по языку, национальности, политическим взглядам — теперь это допу

— Политолог Анатолий Цэрану заявил, что «русскоязычные — это некачественная часть молдавского общества». Фактически, это ксенафобское высказывание близкого к власти политолога — результат пропаганды этой самой власти, — считает общественный активист Игорь Тулянцев. — Цэрану лишь пытается встроиться в мэйнстрим пропагандистов режима, держит, как говорится, нос по ветру. Такие «эксперты» формируют идеологический коридор, куда потом втягиваются провластные чиновники, журналисты, депутаты. Власть дала сигнал: сеять вражду, делить граждан по языку, национальности, политическим взглядам — теперь это допустимо. Власть чётко провела черту: есть «хорошие» — наши, есть «плохие» — не наши — их нужно мочить. Фактически, мы видим как режим Санду выстраивает новую государственную идеологию, выстроенную на принципах ненависти и нетерпимости. Мы помним, чем закончился такой подход в Германии 30-х годов. Если режим правящей партии решил строить европейскую Молдову на такой же идеологической базе, то, естественно, ни Санду, ни СИБ, ни прокуратура — не заметят данного заявления Цэрану. Никто из провластных экспертов ничего не скажет.