На провластном канале русскоязычных назвали «некачественной этнической частью молдавского общества»: «Власть дала сигнал: сеять вражду, делить граждан по языку, национальности, политическим взглядам — теперь это допу

Русскоязычных в эфире ультрапровластного ТВ называют «некачественной этнической частью молдавского общества». Так выразился кандидат исторических наук и, кстати, бывший посол нашей страны в России, Анатолий Цэрану.
Ведущий это не пресекает и лишь добавляет, что это «не только русские, но и украинцы, гагаузы — русскоязычные».
— Даже не знаю, как ЭТО комментировать! — мы позвонили бывшему министру экономики Молдовы Александру Муравскому. — Цэрану, профессор… Ладно, оставим его советское прошлое, она защищал диссертацию по роли коммунистической партии в становлении рабочего класса Румынии… Потом писал про роль компартии в укреплении пролетариата в советской Молдавии. Короче, прославлял достижения коммунистической идеологии. Ну, пришли другие времена, но, как говорится, надо оставаться человеком! Или это старческий маразм, не знаю…
А, с другой стороны, нынешний учебник истории, откровенно нацистский, откровенно антисемитский, за который министерство образования горой стоит. А улица Октавиана Гоги в Кишиневе? А его бюст? Сами румыны все, что связано с ним, сняли… Муниципальный совет давно мог бы решить эту проблему, но все хотят быть добренькими и тем, и другим, не хотят ворошить это змеиное гнездо. А так не бывает, либо ты пачкаешься, либо… А когда у тебя в центре бывшего еврейского гетто улица главного фашиста и антисемита Румынии…
Главное, что КСТР никак не отреагировал! Если бы что-то подобное было на телеканале представителей от оппозиции в адрес, допустим, румын, тут бы сразу штраф прилетел! Ну, о чем тут говорить?!
— Не кажется ли вам, что Цэрану решили использовать в качестве пробного шара? Посмотреть, как эти реплики сегодня может отреагировать общество?
— Цэрану — не маленький мальчик, ему 75 лет, голова седая… Либо он искренне так думает, либо впал в старческий маразм. Третьего не дано…
— Политолог Анатолий Цэрану заявил, что «русскоязычные — это некачественная часть молдавского общества». Фактически, это ксенафобское высказывание близкого к власти политолога — результат пропаганды этой самой власти, — считает общественный активист Игорь Тулянцев. — Цэрану лишь пытается встроиться в мэйнстрим пропагандистов режима, держит, как говорится, нос по ветру. Такие «эксперты» формируют идеологический коридор, куда потом втягиваются провластные чиновники, журналисты, депутаты. Власть дала сигнал: сеять вражду, делить граждан по языку, национальности, политическим взглядам — теперь это допустимо. Власть чётко провела черту: есть «хорошие» — наши, есть «плохие» — не наши — их нужно мочить. Фактически, мы видим как режим Санду выстраивает новую государственную идеологию, выстроенную на принципах ненависти и нетерпимости. Мы помним, чем закончился такой подход в Германии 30-х годов. Если режим правящей партии решил строить европейскую Молдову на такой же идеологической базе, то, естественно, ни Санду, ни СИБ, ни прокуратура — не заметят данного заявления Цэрану. Никто из провластных экспертов ничего не скажет.
Так создаётся новый режим под европейским флагом на грани фашизма, где «качество» граждан определяется не Конституцией, а идеологией партии у власти. Именно поэтому общество должно жёстко реагировать на подобные высказывания и возвращать власть в законное поле.