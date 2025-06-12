При крушении пассажирского Boeing в Индии погибли более 100 человек

В заявлении авиакомпании в соцсети X сказано, что самолет разбился вскоре после взлета. Он направлялся из индийского Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик. Рейс перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного канадца и семь граждан Португалии. В Air India добавили, что пострадавших везут в ближайшие больницы, но их число не привели. Международный аэропорт в Ахмадабаде после авиакатастрофы приостановил работу.