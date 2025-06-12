Дискуссия вокруг учебника «История румын и всеобщая история для 12-го класса» приобрела общественный резонанс в Молдавии из-за спорных трактовок событий Второй мировой войны и периода Холокоста. Минобразования Молдавии инициировало круглый стол 11 июня в Кишиневе после широкой общественной критики учебника. Целью был анализ спорных разделов, однако мероприятие вызвало негодование у представителей гражданского общества, ряда политиков, журналистов, из-за чрезмерной защиты представителей Ассоциации историков по руководством Анатолия Петренку спорных интерпретаций Холокоста. Он обвинил критиков в атаках на авторов учебника и назвал обвинения в их адрес частью «гибридной войны» России против Молдавии".
«Мероприятие превратилось из открытой и честной дискуссии в оправдание и защиту спорных положений учебника. Ряд участников дебатов искажали исторические факты. Это привело к распространению искаженных представлений об истории Холокоста и к тревожной риторике, которая противоречит принципам объективного исторического обсуждения», — говорится в распространенном в СМИ обращении организации.
Община обвинила некоторых участников мероприятия в антисемитских высказываниях. «К нашему крайнему сожалению, антисемитские заявления некоторых спикеров получили аплодисменты вместо надлежащего осуждения, а модерация мероприятия не была обеспечена должным образом», — отмечается в обращении. По данным общины, несколько лидеров общественного мнения искажали события Холокоста и оправдывали массовые убийства евреев и цыган, в том числе на территории Бессарабии. «Любые сравнения Холокоста с другими преступлениями против человечности, как и прославление лиц, осужденных за геноцид, таких как Антонеску, а также отрицание Холокоста наказываются законом», — подчеркивается в документе.
Представители еврейской общины республики заверили, что «продолжат защищать всеми законными средствами право на объективную, правдивую историю и недопустимость искажения исторической памяти».
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавском учебнике «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.