Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике

Община обвинила некоторых участников мероприятия в антисемитских высказываниях. «К нашему крайнему сожалению, антисемитские заявления некоторых спикеров получили аплодисменты вместо надлежащего осуждения, а модерация мероприятия не была обеспечена должным образом», — отмечается в обращении. По данным общины, несколько лидеров общественного мнения искажали события Холокоста и оправдывали массовые убийства евреев и цыган, в том числе на территории Бессарабии. «Любые сравнения Холокоста с другими преступлениями против человечности, как и прославление лиц, осужденных за геноцид, таких как Антонеску, а также отрицание Холокоста наказываются законом», — подчеркивается в документе.