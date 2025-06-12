МИД сказал, что граждан Беларуси не было на борту разбившегося самолета в Индии

Сообщается, что 12 июня, в четверг, в Индии разбился пассажирский самолет Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India. Он выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. Авария случилась вскоре после того, как самолет взлетел в жилом районе неподалеку от аэропорта. Согласно предварительной информации, на борту было 242 человека.