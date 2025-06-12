МИД сказал, что граждан Беларуси не было на борту разбившегося самолета в Индии. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В ведомстве уточнили, что, согласно предварительным данным, граждан Беларуси на борту самолета, который потерпел крушение в Индии, не было.
«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями, продолжает отслеживать ситуацию», — уточнили в МИД Беларуси.
Сообщается, что 12 июня, в четверг, в Индии разбился пассажирский самолет Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India. Он выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. Авария случилась вскоре после того, как самолет взлетел в жилом районе неподалеку от аэропорта. Согласно предварительной информации, на борту было 242 человека.
Ранее глава МИД Максим Рыженков сделал заявление о завершении украинского конфликта как можно скорее.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов имеет право на отпуск летом в первую очередь.
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