Лукашенко сказал, что такое позор в работе чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Администрации президента в четверг, 12 июня, сказал, что такое позор в работе чиновников, пишет БелТА.
Александр Лукашенко дал поручение главе Администрации президента Дмитрию Крутому, чтобы помощники президента, региональные инспекторы работали так, как надо. Президент Беларуси поставил задачу доработать функциональные обязанности помощник, чтобы усилить на них нагрузку.
Глава государства пояснил, что бывает так, что человек вроде бы работает, но на самом деле отсиживается и ждет назначения на новую должность.
— Этого быть не должно. Это позор, — заявил президент Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал выработать национальную идею Беларуси: «Это будет вершина».
Ранее Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.
Кроме того, Лукашенко назвал тех, кто формирует его мнение.
Также глава государства высказался про кадровые ошибки среди руководителей в Беларуси.
А еще Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра.