Лукашенко раскритиковал командировки, где за президентом едет «кавалькада», а за министром «хвост»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента, которое состоялось 12 июня, в четверг, оценил свои командировки, когда за ним едет «кавалькада» сопровождающих, передает БелТА.
Глава государства высказал мнение, что не все командировки могут быть оправданы с финансовой точки зрения, поэтому следует навести здесь порядок.
— Я подписал (командировку. — Ред.) министру, допустим. А за министром целый же хвост едет, — обратил внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко поручил взять указанное на железный контроль и сказал предупредить премьер-министра, «который вносит предложения, и других». Он уточнил, что это огромные деньги.
— У нас и за президентом целая кавалькада. Давайте с небес будем опускаться на землю. Поэтому приводите все в порядок, не глядя ни на личности, ни на ранги, — заявил президент Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.
Ранее глава государства сказал выработать национальную идею Беларуси: «Это будет вершина».
Кроме того, Лукашенко назвал тех, кто формирует его мнение.
Вместе с тем Лукашенко сказал, что такое позор в работе чиновников.
А еще Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра.