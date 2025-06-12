Губернатор Хоценко открыл форум «Россия — это мы!» в Омске

Мы с вами живем в самой большой по территории стране в мире, в самой многонациональной и многоконфессиональной стране, с традиционными ценностями. Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает вести Россию по пути независимости и справедливости. Давайте всегда поддерживать нашу страну, поддерживать наших ребят, чтобы они быстрее вернулись домой с победой в специальной военной операции.