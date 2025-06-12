Губернатор Хоценко открыл форум «Россия — это мы!» в Омске

В четверг, 12 июня 2025 года, в честь Дня России в Омске стартовал масштабный межнациональный форум «Россия — это мы!».
Центральными локациями праздничной программы стали Любинский проспект, площадь Победы и сквер имени Дзержинского. Отмечается, что форум объединил десятки событий, которые раскрывают богатство культурного наследия народов, населяющих Омскую область, и подчеркивают общие ценности — дружбу, уважение, любовь к Родине.
Открыл праздничный день парад национальностей. В нем приняли участие более двух тысяч человек. Представители национально-культурных объединений, творческих коллективов и молодежи прошли по Любинскому проспекту в ярком шествии к главной сцене.
С приветственным словом к жителям и гостям города обратился губернатор Виталий Хоценко. Глава региона отметил, что этот праздник символизирует гордость за страну, уважение к ее истории и уверенность в будущем.
Мы с вами живем в самой большой по территории стране в мире, в самой многонациональной и многоконфессиональной стране, с традиционными ценностями. Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает вести Россию по пути независимости и справедливости. Давайте всегда поддерживать нашу страну, поддерживать наших ребят, чтобы они быстрее вернулись домой с победой в специальной военной операции.
На символической большой праздничной открытке губернатор Виталий Хоценко оставил поздравление с Днем России всем жителям Омской области. Свои пожелания землякам на открытках также оставили председатель Законодательного Собрания Александр Артемов, митрополит Дионисий, мэр Сергей Шелест. Присоединится к акции могли все желающие.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, на протяжении всего дня гостей форума встречали многонациональные городки, мастер-классы народных ремесленников, этноконцерты, гастрономические площадки с кухней разных народов, фотозоны и игровые программы для всей семьи.
Отметим, что форум «Россия — это мы!» проводится в рамках XIII Областного фестиваля национальных культур «Единение». Организатором выступает Омский Дом Дружбы при поддержке правительства Омской области. В подготовке участвовали учреждения культуры, образования, общественные и молодежные организации, национальные объединения, а также представители всех муниципалитетов региона.