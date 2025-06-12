Лукашенко сказал идеологам считать деньги, принимая решения

Лукашенко уточнил, что результаты деятельности идеологической вертикали не единожды подвергались критике. По его словам, принимались разные решения, но и здесь было очень много формализма. Президент Беларуси потребовал уходить от формальных подходов, не проводить собрания и встречи ради галочки. Важно, пояснил глава государства, не сколько слушателей собрано, а какая часть людей вынесла для себя что-то полезное во время мероприятия.