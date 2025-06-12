Лукашенко сказал идеологам считать деньги, принимая решения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня на совещании с руководством Администрации президента сказал идеологам считать деньги, принимая решения, пишет БелТА.
— Когда-то все прятались от этого термина, но мною было жестко введено понятие «идеология». Как видите, сегодня все заговорили об идеологии, даже американцы, — заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси добавил, что от этого уходить не нужно, так как никто ничего лучше не придумал, как обозначать процесс всяких преобразований, целей, положенных на бумагу, в голове человека, но земных целей.
— Не так, как это было в советские времена: все стремились построить коммунизм, но никто не знал, что это такое, — сообщил глава государства.
Лукашенко уточнил, что результаты деятельности идеологической вертикали не единожды подвергались критике. По его словам, принимались разные решения, но и здесь было очень много формализма. Президент Беларуси потребовал уходить от формальных подходов, не проводить собрания и встречи ради галочки. Важно, пояснил глава государства, не сколько слушателей собрано, а какая часть людей вынесла для себя что-то полезное во время мероприятия.
— Надо выстроить четкую идеологическую работу в стране. Не надо стремиться проводить побольше каких-то совещаний, заседаний, форумов. Принимая то или иное решение, подумайте, во что это обойдется. Это дорого, — акцентировал внимание глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал выработать национальную идею Беларуси: «Это будет вершина».
Тем временем Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.
Также глава государства назвал тех, кто формирует его мнение, а еще сказал, что такое позор в работе чиновников.
Вместе с тем Лукашенко раскритиковал командировки, где за президентом едет «кавалькада», а за министром «хвост».
Кстати, Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра.