Что нужно знать о масштабной амнистии в Казахстане

Под действие закона подпадут около 6 тысяч осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы, а также около 9 тысяч человек, находящихся под наблюдением службы пробации. По оценкам депутатов, сокращение сроков наказания может затронуть более 10 тысяч человек: 5,4 тысячи среди осуждённых и 5,5 тысячи среди состоящих на пробации. Дополнительно под амнистию подпадают 629 представителей социально уязвимых групп — 57 из них будут освобождены, а 572 получат сокращение сроков наказания.