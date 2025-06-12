Власть сама себя оправдала: Оказывается, никто в PAS не виноват в освобождении в Молдове пожизненно осужденных — все свалили на работников тюрем и колоний

Полная неожиданность! После двух месяцев напряженного расследования, вероятно, где-то между парой чашечек кофе и мозговым штурмом о «безопасности граждан», выяснилось, что никто в PAS не виноват в освобождении пожизненно осужденных рецидивистов.
Министр юстиции Вероника Михайлов-Морару представила итоги внутреннего расследования: проблема, якобы, была на местах — виноваты тюремные надзиратели и чиновники, которые «не применяли должным образом» закон, написанный и проголосованный депутатами.
Один вопрос тогда непонятен: за что наказали Стамате?
Источник: Канал5.