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Власть сама себя оправдала: Оказывается, никто в PAS не виноват в освобождении в Молдове пожизненно осужденных — все свалили на работников тюрем и колоний

По мнению ПАС, во всем виноваты тюремные надзиратели и чиновники, которые «не применяли должным образом» закон, написанный и проголосованный депутатами [видео]

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Источник: Комсомольская правда

Полная неожиданность! После двух месяцев напряженного расследования, вероятно, где-то между парой чашечек кофе и мозговым штурмом о «безопасности граждан», выяснилось, что никто в PAS не виноват в освобождении пожизненно осужденных рецидивистов.

Министр юстиции Вероника Михайлов-Морару представила итоги внутреннего расследования: проблема, якобы, была на местах — виноваты тюремные надзиратели и чиновники, которые «не применяли должным образом» закон, написанный и проголосованный депутатами.

Один вопрос тогда непонятен: за что наказали Стамате?

Источник: Канал5.