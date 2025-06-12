«Для тех, кто болеет за “Великую Румынию” и ненавидит Россию и Советский Союз, нестерпимо видеть и победу над армией (диктатора Румынии в 1941−44 годах Йона Антонеску — ред.). Пусть и в условном варианте. Иррациональная злоба к победителям в Великой Отечественной войне делает нынешних власть имущих в Молдове смешными. Они боятся повторения в наши дни разгрома противников России», — сказал РИА Новости Сафонов.