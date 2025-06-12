Накануне бюро по реинтеграции Молдавии назвало репетицию реконструкции в Тирасполе «вопиющим неповиновением режиму, специально установленному для этой области, подрывая миротворческую миссию на Днестре».
«Для тех, кто болеет за “Великую Румынию” и ненавидит Россию и Советский Союз, нестерпимо видеть и победу над армией (диктатора Румынии в 1941−44 годах Йона Антонеску — ред.). Пусть и в условном варианте. Иррациональная злоба к победителям в Великой Отечественной войне делает нынешних власть имущих в Молдове смешными. Они боятся повторения в наши дни разгрома противников России», — сказал РИА Новости Сафонов.
Он напомнил, что долгие годы Ясско-Кишиневская операция почиталась по обе стороны Днестра — и в Молдавии, и в Приднестровье. В ПМР так относятся к этому сражению и по сей день.
«В Молдове же, с приходом в 2020—2021 годах к власти ультранационалистического и прорумынского режима во главе с Майей Санду (президент Молдавии — ред.), всё изменилось. Теперь власти Молдовы считают фашистского диктатора Румынии Иона Антонеску героем, а Советский Союз — однозначно оккупантом. Кривое зеркало такого восприятия заставляет Кишинёв совершать явные глупости», — отметил политолог.
По его мнению, ставленники евроглобалистов, держащих курс на большую войну против России, выставили себя в смешном свете. «Их перевозбудила реконструкция Ясско-Кишинвской операции, которую готовят в Тирасполе приднестровские молодёжные патриотические организации. Ясное дело, что симпатизантов маршала Антонеску воссоздание поражения их кумира резануло, как серпом по известному месту», — отметил собеседник агентства.
«Показ, пусть и в условном виде, разгрома румынских оккупантов, которым сегодня в Молдове открывают военные мемориалы, дают самим жителям этой страны пример: вот как обстояла история на самом деле, а не как в нашумевшем скандальном учебнике по “Истории румын”, где союзники Рейха изображены “освободителями”, — подчеркнул Сафонов.
Ожидается, что реконструкция эпизода Ясско-Кишиневской операции 1944 года пройдет в Тирасполе 21 июня. Ее организатор — движение «Наследники Побед» при поддержке российских военнослужащих из состава Оперативной группы российских войск. Предполагается участие более 300 человек и 16 единиц техники, а также применение пиротехники.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.