Лукашенко поручил провести ревизию своих директив

Сейчас действует 11 директив Президента. Последняя — о реализации основ идеологии белорусского государства — получила двенадцатый номер, в то же время директива № 5 о развитии отношений с Китаем утратила свою силу.
Чуприс: главой государства удовлетворяется каждое второе ходатайство о помиловании За пятилетку белорусское гражданство получили 19 тыс. иностранцев. А сколько белорусов вышло из гражданства? АИС «Нормотворчество» заработает в Беларуси с 1 июля Чуприс: после ревизии законодательства число нормативных правовых актов уменьшилось на 22 тыс.
«Президент сказал, что надо на них посмотреть. Конечно, не просто взять и отменить их или перечитать и оставить в том же количестве, только внеся какие-то изменения. Сказал, надо поработать с ними умно, — отметила Ольга Чуприс. — Если они нам не нужны, то надо их, может быть, и отменить. Если же они нам нужны, но мы видим смежность, то, соответственно, сделать одну, но современную, чтобы всем было понятно, куда двигаться и как работать».
В пример она привела директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» и директиву № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли». Эти документы близки по духу и по направлениям.
«Вполне возможно, когда мы проанализируем эти две директивы, поймем, что это должна быть одна директива, которая будет идти от жизни, от потребности людей и ответит на вопрос, как мы будем развивать строительную отрасль, а вместе с ней и жилищно-коммунальное хозяйство», — пояснила замглавы Администрации Президента.