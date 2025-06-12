Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поручил провести ревизию своих директив

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести ревизию директив главы государства. Об этом сообщила журналистам заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, передает корреспондент БЕЛТА.

Как создавалась новая Россия

Сейчас действует 11 директив Президента. Последняя — о реализации основ идеологии белорусского государства — получила двенадцатый номер, в то же время директива № 5 о развитии отношений с Китаем утратила свою силу.

Чуприс: главой государства удовлетворяется каждое второе ходатайство о помиловании За пятилетку белорусское гражданство получили 19 тыс. иностранцев. А сколько белорусов вышло из гражданства? АИС «Нормотворчество» заработает в Беларуси с 1 июля Чуприс: после ревизии законодательства число нормативных правовых актов уменьшилось на 22 тыс.

«Президент сказал, что надо на них посмотреть. Конечно, не просто взять и отменить их или перечитать и оставить в том же количестве, только внеся какие-то изменения. Сказал, надо поработать с ними умно, — отметила Ольга Чуприс. — Если они нам не нужны, то надо их, может быть, и отменить. Если же они нам нужны, но мы видим смежность, то, соответственно, сделать одну, но современную, чтобы всем было понятно, куда двигаться и как работать».

В пример она привела директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» и директиву № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли». Эти документы близки по духу и по направлениям.

«Вполне возможно, когда мы проанализируем эти две директивы, поймем, что это должна быть одна директива, которая будет идти от жизни, от потребности людей и ответит на вопрос, как мы будем развивать строительную отрасль, а вместе с ней и жилищно-коммунальное хозяйство», — пояснила замглавы Администрации Президента.