Лукашенко поручил провести ревизию своих директив

«Президент сказал, что надо на них посмотреть. Конечно, не просто взять и отменить их или перечитать и оставить в том же количестве, только внеся какие-то изменения. Сказал, надо поработать с ними умно, — отметила Ольга Чуприс. — Если они нам не нужны, то надо их, может быть, и отменить. Если же они нам нужны, но мы видим смежность, то, соответственно, сделать одну, но современную, чтобы всем было понятно, куда двигаться и как работать».