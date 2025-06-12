Замглавы Администрации президента Чуприс сказала, что Лукашенко удовлетворяет каждое второе ходатайство о помиловании

Заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко удовлетворяет каждое второе ходатайство о помиловании, сообщает БелТА.
Чуприс обратила внимание, что работа комиссии по вопросам, которые касаются помилования, за последние пару лет увеличилась в семь раз. Она уточнила, что каждый года рассматривается в пределах полутысячи материалов.
— Это все обрабатывается, идет на доклад к главе государства. То есть масштабы просто серьезнейшие, — акцентировала внимание замглавы Администрации президента.
Ольга Чуприс подчеркнула, что количество ходатайств о помиловании, которые были удовлетворены, значительно возросло за последние два года. По ее словам, если до 2023 года глава государства принимал подобные решения по не более чем 10−10,5% от общих ходатайств, то за 2024 год цифра достигла 65%, а за пять месяцев 2025 года 50% ходатайств удовлетворяется президентом Беларуси.
— То есть практически каждый второй из обратившихся к Президенту по вопросам помилования помилован главой государства, — уточнила заместитель главы Администрации президента.
Она заметила, что это довольно серьезные цифры и очень большой объем работы, которая ложится на плечи прежде всего президента Беларуси.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне: «Затронет почти восемь тысяч осужденных».
Тем временем замглавы Администрации президента Чуприс рассказала о перспективах использования искусственного интеллекта в Беларуси.
Кстати, Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра.