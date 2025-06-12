Замглавы Администрации президента Чуприс сказала, что Лукашенко удовлетворяет каждое второе ходатайство о помиловании

Ольга Чуприс подчеркнула, что количество ходатайств о помиловании, которые были удовлетворены, значительно возросло за последние два года. По ее словам, если до 2023 года глава государства принимал подобные решения по не более чем 10−10,5% от общих ходатайств, то за 2024 год цифра достигла 65%, а за пять месяцев 2025 года 50% ходатайств удовлетворяется президентом Беларуси.