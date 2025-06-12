Зеленский считает, что Трамп может завершить украинский кризис

Politico пишет, что Трамп с начала своего срока не проявлял интереса к оказанию давления на Путина. Наоборот, он поссорился с Зеленским. Украинский лидер отметил, что тот диалог не сблизил его с Трампом. При этом он надеется, что следующая их встреча пройдет успешно для обеих сторон. У них уже был «конструктивный диалог в Ватикане». Зеленский также сравнил себя с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем. По его словам, знаменитый политик «испытывал моменты отчаяния, сражаясь с нацистами во Второй мировой войне»: