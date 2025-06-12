Дмитрий Махонин в День России вручил госнаграды жителям Пермского края

Во время награждения Дмитрий Махонин обратился к выдающимся жителям региона, которым вручил государственные награды, и всем присутствующим в зале. Он провёл параллель между теми, кто ранее вносил вклад в развитие Прикамья, и теми, кто делает это сегодня.