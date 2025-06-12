Дмитрий Махонин в День России вручил госнаграды жителям Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в День России вручил награды отличившимся жителям региона, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Церемония награждения прошла 12 июня в органном зале Пермской филармонии. За различные заслуги были отмечены участники СВО и представители разных отраслей. В церемонии участвовали федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и глава Перми Эдуард Соснин.
Во время награждения Дмитрий Махонин обратился к выдающимся жителям региона, которым вручил государственные награды, и всем присутствующим в зале. Он провёл параллель между теми, кто ранее вносил вклад в развитие Прикамья, и теми, кто делает это сегодня.
«Сегодняшний день мы начали с открытия памятных звезд на Аллее славы тем, кто ранее делал все для развития нашего края. Строили заводы, развивали медицину, культуру, искусство и другие сферы. Сейчас чествуем и награждаем наших современников, которые также прилагают максимум усилий, чтобы наши страна, регион, город оставались сильными», — заявил глава региона.
Среди награждённых — рядовой Анатолий Галавиев, который Указом президента РФ был отмечен за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Он получил медаль «За отвагу». Медаль «За храбрость» I степени получил старший лейтенант Тарас Полковников. Медаль «За храбрость» II степени — младший сержант Алексей Ракитин.
Также была отмечена жительница Соликамского округа Виктория Циркунова. Она получила орден «Мать-героиня». Вместе с мужем Виктория воспитывает 12 детей.
Зампредседателя Заксобрания Пермского края Сергей Яшкин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени«, Геннадий Тушнолобов — орден за трудовые успехи многолетнюю добросовестную работу. Тренер Александр Алымов — орден Дружбы за заслуги в области физкультуры и спорта. Главный бухгалтер “ОДК-Авиадвигатель” Елена Белова — орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени. Мастер Научно-исследовательского института полимерных материалов Андрей Левин — медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”.
Полный список отличившихся жителей Пермского края, получивших награды и звания, можно посмотреть здесь.