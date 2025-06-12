«Друзья “Русского Дома” из Общества русско-сербской дружбы и российских соотечественников “Наисус” из Ниша провели яркую акцию солидарности с Россией. Колонна автомобилей с триколорами прошла по живописным маршрутам города, символизируя единство и дружбу наших братских народов», — сообщила пресс-служба РЦНК и разместила в Telegram видео акции с десятками автомобилей в Нише с российскими флагами.
В Сербии прошел автопробег в честь Дня России
БЕЛГРАД, 12 июн — РИА Новости. В крупнейшем на юге Сербии городе Ниш в четверг состоялся автопробег, посвященный Дню России, заявило представительство Россотрудничества — Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский дом в Белграде».