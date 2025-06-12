Президент Казахстана подписал поправки в Земельный, Лесной, Экологический и Предпринимательский кодексы

Второй блок поправок направлен на реализацию Указа Президента Республики Казахстан от 3 января 2024 года № 429 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», в соответствии с которым функции и полномочия Министерства экологии и природных ресурсов в сфере рыбного хозяйства переданы Министерству сельского хозяйства. В этой связи Законом перераспределены функции между указанными госорганами.