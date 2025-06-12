Жителям Ленобласти дадут три дня на выборы губернатора региона

Члены Леноблизбиркома отдали предпочтение трехдневному голосованию в целях содействия в реализации активного избирательного права жителей субъекта. В России такая практика реализуется с 2020 года и уже стала привычной на разных уровнях выборов.
«Решение о проведении трехдневного голосования продиктовано сложившейся в предыдущие годы практикой проведения многодневного голосования, которая показала, что такой формат голосования весьма востребован избирателями и способствует электоральной активности», — сообщили в Telegram-канале комиссии.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что областной парламент назначил дату выборов губернатора Ленобласти.