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Жителям Ленобласти дадут три дня на выборы губернатора региона

Голосование на выборах Губернатора Ленинградской области будет трехдневным. Решение о его проведении 12, 13 и 14 сентября принял Леноблизбирком, сообщили в пресс-службе комиссии.

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Источник: Коммерсантъ

Члены Леноблизбиркома отдали предпочтение трехдневному голосованию в целях содействия в реализации активного избирательного права жителей субъекта. В России такая практика реализуется с 2020 года и уже стала привычной на разных уровнях выборов.

«Решение о проведении трехдневного голосования продиктовано сложившейся в предыдущие годы практикой проведения многодневного голосования, которая показала, что такой формат голосования весьма востребован избирателями и способствует электоральной активности», — сообщили в Telegram-канале комиссии.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что областной парламент назначил дату выборов губернатора Ленобласти.