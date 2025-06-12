Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста

Районный суд Кишинева в среду удовлетворил запрос прокуроров принял о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток. Нынешний срок истекает 13 июня.
«В пятницу подадим протест в Апелляционную палату Кишинева. Рассмотрение жалобы будет уже на следующей неделе», — сказала Байрам.
Гуцул обвиняется в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии «Шор».
Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.