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Защита Гуцул обжалует продление ей домашнего ареста

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул обжалует в пятницу решение районного суда Кишинева о продлении ей домашнего ареста, сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.

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Источник: © РИА Новости

Районный суд Кишинева в среду удовлетворил запрос прокуроров принял о продлении домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток. Нынешний срок истекает 13 июня.

«В пятницу подадим протест в Апелляционную палату Кишинева. Рассмотрение жалобы будет уже на следующей неделе», — сказала Байрам.

Гуцул обвиняется в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии «Шор».

Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.