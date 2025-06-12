«Сохраняя за собой право на технический и не (только — ред.) технический ответ, в случае сохранения этой (антииранской — ред.) тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит… в меджлисе возможность выхода из ДНЯО», — приводит слова Резаи агентство Tasnim.
Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО
ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ, заявил на фоне принятия агентством антииранской резолюции официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи.