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Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 12 июн — РИА Новости. Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ, заявил на фоне принятия агентством антииранской резолюции официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи.

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Источник: Reuters

«Сохраняя за собой право на технический и не (только — ред.) технический ответ, в случае сохранения этой (антииранской — ред.) тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит… в меджлисе возможность выхода из ДНЯО», — приводит слова Резаи агентство Tasnim.