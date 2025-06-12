Ставка на психоз: система власти Молдовы определилась, с чем идти на выборы.
"Искать логику в продвигаемых властью нарративах бессмысленно. Все строится на инстинктах, бессознательных страхах. Перед выборами весь этот психоз обостряется, но используется такая стратегия не только для победы на выборах, но и для более широких целей, — пишет в соцсетях журналист Дмитрий Чубашенко.
Опросы, которые публикуют даже американские институты, никак не замеченные в симпатиях к России, показывают, что большинство населения Молдовы не считают Россию угрозой. Даже новый президент Румынии Никушор Дан заявляет, что Россия не угрожает Молдове. Но кишиневские политики упорно твердят прямо противоположное".
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