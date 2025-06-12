Власти Молдовы определились, с чем идти на выборы: Главное — это российская угроза и психоз, но большинство жителей Молдовы почему-то упрямо не считает Россию врагом

"Искать логику в продвигаемых властью нарративах бессмысленно. Все строится на инстинктах, бессознательных страхах. Перед выборами весь этот психоз обостряется, но используется такая стратегия не только для победы на выборах, но и для более широких целей, — пишет в соцсетях журналист Дмитрий Чубашенко.