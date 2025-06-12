Лукашенко обратился к чиновникам: «Ребята, мы обнаглели до крайности»

— Это огромные деньги. Мы сегодня ищем, как повысить чиновникам, госслужащим зарплату. Так посчитайте, сколько мы растратили. У нас и за президентом, если президент куда-то (едет. — Ред.) целая «кавалькада». Я приземляюсь на вертолете, почему на вертолете, я вам должен сказать, что одна из причин — это намного дешевле, чем кортеж президента. Даже если там безопасность и прочее, я летаю на вертолете. И вот если я посмотрю, то там столько автомобилей вокруг этой точки, как в службе безопасности говорят. Там вокруг этой точки яблоку упасть негде. Ребята, мы обнаглели до крайности, — заявил глава государства.