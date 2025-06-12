Лукашенко обратился к чиновникам: «Ребята, мы обнаглели до крайности»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Администрации президента, которое состоялось во Дворце Независимости 12 июня, обратился к чиновникам и сказал: «Ребята, мы обнаглели до крайности». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заметил, что не нужно стремиться проводить как можно больше совещаний, заседаний, форумов. Он уточнил, что это дорого. По словам главы государства, чиновникам каждый раз необходимо думать, в случае проведения указанных мероприятий, во сколько это обойдется.
— А вызывать в Минск каждую неделю с районов или областей людей, которые, вы знаете, у нас уже на автобусах и поездах не ездят. У нас же каждый имеет персональную машину. Если нет, то у кого-то там отстегнет и поедет. А это чьи-то затраты, — обратил внимание президент Беларуси.
Глава государства добавил, что, учитывая экономику, речь идет про государственные затраты. Кроме того, Александр Лукашенко затронул и вопрос, касающийся командировок.
— Не бывает того дня, чтобы две-три командировки, высокие должностные лица, куда-то не ехали. И чем дальше, тем лучше. Но это я подписал министру, допустим, а целый же «хвост» за министром едет, — заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси поручил взять на железный контроль указанный вопрос, а также предупредить премьер-министра, который вносит предложения и другие.
— Это огромные деньги. Мы сегодня ищем, как повысить чиновникам, госслужащим зарплату. Так посчитайте, сколько мы растратили. У нас и за президентом, если президент куда-то (едет. — Ред.) целая «кавалькада». Я приземляюсь на вертолете, почему на вертолете, я вам должен сказать, что одна из причин — это намного дешевле, чем кортеж президента. Даже если там безопасность и прочее, я летаю на вертолете. И вот если я посмотрю, то там столько автомобилей вокруг этой точки, как в службе безопасности говорят. Там вокруг этой точки яблоку упасть негде. Ребята, мы обнаглели до крайности, — заявил глава государства.
По словам президента Беларуси, подобного в 1990-х годах не было.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тех, кто формирует его мнение, а еще сказал, что такое позор в работе чиновников.
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