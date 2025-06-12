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Песков опроверг слухи о планах Кремля заблокировать или замедлить Telegram

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возникшие в сети слухи о планах по блокировке или замедлению мессенджера Telegram, подчеркнув, что ему о наличии подобных планов в Кремле «не известно вообще ничего».

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Источник: Reuters

Корреспондент издания Life Александр Юнашев поинтересовался у пресс-секретаря российского лидера, «нет ли планов ограничить или замедлить Telegram в Кремле» на фоне имеющихся в сети слухов. «Нет, — ответил Песков. — Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что если Telegram будет стремиться к соблюдению законодательства страны, «в которой так активно работает», то до крайних мер в виде блокировки мессенджера «дело не дойдет».