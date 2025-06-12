Лукашенко объяснил, почему летает в командировки на вертолете

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 12 июня, в четверг, с руководством Администрации президента, объяснил, почему летает в командировки на вертолете. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Президент Беларуси акцентировал внимание на командировках и отметил, что не бывает того дня, чтобы две-три командировки, должностные лица куда-то не ехали. Он добавил, что за министром едет целый «хвост», а за президентом, если он куда-то едет, целая «кавалькада».
Глава государства добавил, что каждый раз, когда приземляется на вертолете, то внизу столько автомобилей, что яблоку негде упасть. Александр Лукашенко пояснил, почему выбирает именно вертолет:
— Я приземляюсь на вертолете, почему на вертолете, я вам должен сказать, что одна из причин — это намного дешевле, чем кортеж президента. Даже если там безопасность и прочее, я летаю на вертолете, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра.
Кроме того, Лукашенко обратился к чиновникам: «Ребята, мы обнаглели до крайности».
Тем временем глава государства заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.
Вместе с тем президент сказал выработать национальную идею Беларуси: «Это будет вершина».