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Глава Кубани Кондратьев в день России вручил паспорта и награды

КРАСНОДАР, 12 июня, ФедералПресс. На Кубани прошла череда мероприятий, который были посвящены дню России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил первые паспорта молодежи, а также наградил заслуженных жителей региона.

Как создавалась новая Россия
Источник: предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

«Каждый из нас по-особому чувствует сопричастность к тысячелетней истории России. Мы гордимся богатейшим наследием предков», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, несмотря на многонациональность Краснодарского края, край един и продолжает оставаться одним из ведущих регионов страны.

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал, что день России объединяет почти 150 миллионов соотечественников.

«Хочу выразить благодарность тем, кто внес весомый вклад в развитие страны и кто с оружием в руках сейчас защищает ее свободу и независимость», — прокомментировал Юрий Бурлачко.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» края выдвинула Вениамина Кондратьева как кандидата на пост главы Кубани.