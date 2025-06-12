Беглов вручил паспорта юным петербуржцам в День России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел торжественную церемонию вручения паспортов юным петербуржцам в День России. Мероприятие состоялось на Соборной площади Петропавловской крепости — историческом сердце города.
Обращаясь к собравшимся, Беглов подчеркнул символическое значение события: получение паспорта в этом месте, колыбели Петербурга и новой истории России, обозначает преемственность поколений и незыблемость традиций служения Родине. Он напомнил молодым людям о правах и ответственности, которые влечет за собой получение гражданского паспорта, отмечая, что взрослость определяется не документом, а поступками и отношением к жизни.
Среди получателей паспортов были активисты «Движения первых», юнармейцы, волонтеры, а также победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.
— Уверен, что вы будете достойными наследниками предков. Городу и стране нужны ваша воля, энергия и знания, — сказал Александр Беглов.
К поздравлениям присоединился ветеран СВО, председатель региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО “Защитники Родины” Георгий Журавлев, который пожелал юношам и девушкам оставаться активными и неравнодушными гражданами. Он вручил им экземпляры Конституции РФ. Церемония прошла под звуки сводного духового оркестра, участников традиционного фестиваля, открывшегося в Петропавловской крепости в этот день.