Беглов вручил паспорта юным петербуржцам в День России

Обращаясь к собравшимся, Беглов подчеркнул символическое значение события: получение паспорта в этом месте, колыбели Петербурга и новой истории России, обозначает преемственность поколений и незыблемость традиций служения Родине. Он напомнил молодым людям о правах и ответственности, которые влечет за собой получение гражданского паспорта, отмечая, что взрослость определяется не документом, а поступками и отношением к жизни.