Глава Администрации президента Крутой сказал, как Лукашенко требует реагировать на обращения белорусов в TikTok

— Для нас нет важных и неважных инфоповодов. Поэтому мы обрабатываем все обращения, которые поступают. И уже с опытом тех людей, сотрудников, которые ими занимаются, мы видим, что действительно имеет под собой какую-то серьезную основу, а что просто идет как хайповая, фоновая история, — пояснил Крутой.