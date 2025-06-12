Глава Администрации президента Крутой сказал, как Лукашенко требует реагировать на обращения белорусов в TikTok

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко требует реагировать на обращения белорусов в TikTok, пишет БелТА.
Крутой, говоря о том, как именно в Администрации президента реагируют на то, что часть белорусов свои проблемные вопросы и обращения публикуют в соцсетях, заметил, что подобное воспринимают как данность.
— Конечно, звучат голоса, что не нужно бросаться рассматривать каждое обращение в TikTok, потому что много провокаторов, много людей, которые просто хотят вывести на эмоции или поднять рейтинг тем каналам, на которые они работают, — уточнил глава Администрации президента.
Дмитрий Крутой сообщил, как президент Беларуси требует реагировать на подобные обращения белорусов. Он уточнил, что у главы государства позиция простая, которая состоит в том, что нужно видеть все инфополе.
— Для нас нет важных и неважных инфоповодов. Поэтому мы обрабатываем все обращения, которые поступают. И уже с опытом тех людей, сотрудников, которые ими занимаются, мы видим, что действительно имеет под собой какую-то серьезную основу, а что просто идет как хайповая, фоновая история, — пояснил Крутой.
Глава Администрации президента обратил внимание, что наличие социальных сетей, TikTok и других современных форм коммуникации усложняет работу в указанном сегменте. Он добавил, что в огромном массиве не хочется упустить что-то важно. По словам Крутого, обрабатывается абсолютно все.
— И этим удивляем, кстати, наших соседей, которые говорят: «Это только в Беларуси возможно, что вы прямо все читаете, все смотрите и на все стараетесь реагировать». Такие требования нашего лидера, — заявил глава Администрации президента Дмитрий Крутой.
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