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Кадыров: Чечня стала первым регионом, окончательно победившим терроризм

Чеченская Республика стала первым в мире регионом, который окончательно победил международный терроризм. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, поздравляя россиян с Днем России.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что с момента принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года Российская Федерация прошла через множество испытаний. По его словам, враги пытались подорвать суверенитет страны, разрушить ее экономику, сломить политическую и общественную стабильность.

Кадыров отметил, что Россия черпала силу в сплоченности и единстве своего народа, что позволило продолжить движение вперед.

Чеченский лидер заявил, что сегодня Чечня является надежной опорой Российского государства.

«Мы гордимся тем, что Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм», — сказал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров подарил двухкомнатную квартиру с мебелью семье участницы спецоперации.