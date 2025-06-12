Кадыров: Чечня стала первым регионом, окончательно победившим терроризм

Он заявил, что с момента принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года Российская Федерация прошла через множество испытаний. По его словам, враги пытались подорвать суверенитет страны, разрушить ее экономику, сломить политическую и общественную стабильность.
Кадыров отметил, что Россия черпала силу в сплоченности и единстве своего народа, что позволило продолжить движение вперед.
Чеченский лидер заявил, что сегодня Чечня является надежной опорой Российского государства.
«Мы гордимся тем, что Чечня стала первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм», — сказал Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров подарил двухкомнатную квартиру с мебелью семье участницы спецоперации.