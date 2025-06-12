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Лукашенко сказал, в каком случае президенту в Беларуси делать нечего

Лукашенко объяснил, в какой ситуации президенту в Беларуси делать нечего.

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Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации президента, которое прошло 12 июня, сказал, в каком случае президенту в Беларуси делать нечего. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Александру Лукашенко сказал про наиважнейшую функцию Администрации президента, которая заключается в контроле за выполнением поручений главы государства: как письменных, так и устных.

— Если этого контроля не будет, если вы не добьетесь реализации поручений президента, президенту в стране делать нечего. Авторитет его будет падать, и в конце концов можем довести до того, что народ подумает: да зачем этот президент нам нужен вообще? А в наше время он нужен, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что будет он или же какой-то другой ответственный человек, идущий во главе, но он нужен.

— Но если он принимает решения — железобетонно эти решения должны быть исполнены, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в стране система упреждающего контроля за выполнением поручений президента в целом выстроена. Он добавил, что вопросы, касающиеся обеспечения качества и своевременности выполнения поручений периодически возникают. Лукашенко уточнил, что многие вопросы он держит на личном контроле.

— И если только я увижу, что со стороны Администрации это не получило контроля и развития, это не внедрено в жизнь — пеняйте сами на себя. И никаких отписок не принимайте Система упреждающего контроля за выполнением поручений Главы государства вроде бы выстроена, как вы считаете, но нужен результат. Не отписки, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к чиновникам: «Ребята, мы обнаглели до крайности».

Тем временем Лукашенко объяснил, почему летает в командировки на вертолете.

Кроме того, глава государства раскритиковал командировки, где за президентом едет «кавалькада», а за министром «хвост».

Вместе с тем глава Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.

Кстати, глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко требует реагировать на обращения белорусов в TikTok.