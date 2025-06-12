Лукашенко сказал, в каком случае президенту в Беларуси делать нечего

— Если этого контроля не будет, если вы не добьетесь реализации поручений президента, президенту в стране делать нечего. Авторитет его будет падать, и в конце концов можем довести до того, что народ подумает: да зачем этот президент нам нужен вообще? А в наше время он нужен, — подчеркнул глава государства.