Еврейская община Молдовы требует исторической справедливости: Дебаты по скандальному учебнику скатились к искажению правды о Холокосте и оправданию массовых убийств евреев и ромов

Еврейская община Молдовы разочарована вчерашними публичными дебатами по скандальному учебнику «История румын и всеобщая история» для 12 класса, организованными Минобразования и Ассоциацией историков Молдовы.
Мероприятие превратилось из открытой и честной дискуссии в оправдание и защиту спорных положений учебника, сообщается в пресс-релизе организации.
«Это привело к распространению искаженных представлений об истории Холокоста и к тревожной риторике, которая противоречит принципам объективного исторического обсуждения», — заявили в общине.
Утверждается, что несколько участников с общественным влиянием искажали события Холокоста и оправдывали совершенные массовые убийства евреев и ромов.
Представители Еврейской общины обещают продолжить защищать всеми законными средствами право на объективность и не допускать искажения исторической памяти.
Еврейская община Молдовы предоставила пресс-релиз по итогам публичных дебатов. Фото: коллаж КП Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Еврейская община Молдовы предоставила пресс-релиз по итогам публичных дебатов. Фото: коллаж КП.
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