Кадыров назвал Чечню надежной опорой России

«Мне приятно отметить, что сегодня Чеченская Республика является надежной опорой Российского государства. Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внесшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сегодня в России успешно решаются задачи специальной военной операции. В условиях «беспрецедентного давления и противостояния объединенным внешним силам» страна демонстрирует свою мощь, решимость и выдающееся военное, политическое и моральное превосходство, заявил Кадыров.
«Россия черпала силу в сплоченности и единстве своего народа. Именно это позволило нам выстоять и продолжать уверенное движение вперед. Сегодня мы вместе строим сильную, справедливую и процветающую страну под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Его решимость, ответственность и верность интересам Отечества стали основой национального курса, получившего широкую поддержку в обществе», — добавил глава Чечни.