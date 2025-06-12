Кадыров назвал Чечню надежной опорой России

«Россия черпала силу в сплоченности и единстве своего народа. Именно это позволило нам выстоять и продолжать уверенное движение вперед. Сегодня мы вместе строим сильную, справедливую и процветающую страну под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Его решимость, ответственность и верность интересам Отечества стали основой национального курса, получившего широкую поддержку в обществе», — добавил глава Чечни.