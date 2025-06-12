Глава Башкирии ознакомился с планами развития промышленных предприятий Уфы

Он посетил выставку народно-художественных промыслов «Этно-город». В шатре «Звезда» руководитель республики осмотрел выставку «Гончары и керамика». Музей археологи и этнографии оформил стеклянный стенд с экземплярами древних гончарных изделий. Запоминающимся моментом стало изготовление вазы высотой 40 см, на которой Радий Хабиров оставил свой автограф с помощью заранее изготовленных штампов с инициалами. Вазу передадут в Музей истории города Уфы.
Здесь же Главе региона показали авторские работы в технике керамики: сувениры, арт-объекты, работы воспитанников детской школы искусств «Атмосфера», гончарные и керамические изделия ручной работы. Во время общения с ремесленниками Радий Хабиров порекомендовал им пользоваться субсидиями, предусмотренными республиканской программой поддержки народно — художественных промыслов и поинтересовался, где они реализуют свою продукцию.
Отдельную зону на площадке перед «Уфа — Ареной» заняли предприятия и предприниматели, занимающиеся пошивом национальной одежды, ювелирных, кованых и деревянных изделий, украшений, обуви и др. Глава региона отметил, что они выполняют важную миссию по сохранению национального колорита и народных промыслов.
Представители Уфимского художественно-промышленного колледжа рассказали Главе региона, что они готовят квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в области дизайна, народных промыслов, миниатюрной живописи и художественного оформительства. По их словам, многие выпускники работают в компаниях, которые специализируются именно на выпуске этнической одежды и ремесленных изделий.
Радий Хабиров посетил выставку достижений промышленных предприятий районов Уфы. Так Советский район столицы представил инсталляцию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время общения с руководителями уфимских предприятий Глава Башкортостана интересовался их инвестиционными планами, рекомендовал активнее пользоваться мерами государственной поддержки, в том числе и по линии Фонда развития промышленности республики.
По словам предпринимателей, из-за санкций со стороны недружественных стран их предприятия переориентировались на другие рынки сбыта, а уход западных компаний позволил занять освободившиеся ниши.
Глава республики поблагодарил руководителей за то, что в это непростое время они смогли не только сохранить свой бизнес, рабочие места, но и развивают предприятия, при этом многие из них активно помогают и нашим участникам СВО.
Радий Хабиров также посетил шестой фестиваль городских ресторанов «Есть фест». В этом году он проходит на площадке перед «Уфа-Ареной». Здесь представлены около 100 ресторанных концепций, в которых можно найти широкий ассортимент блюд: от печенья ручной работы до зажаренного целиком на вертеле ягнёнка. В 2023 году Фестиваль «Есть Фест» стал победителем международной премии в сфере событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2023. За 5 лет число его посетителей выросло практически в 3,5 раза: с 37 тыс. в 2018 году, до 129 тыс. в 2024 году. В этом году фестиваль проходит с 12 по 15 июня.