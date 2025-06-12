Глава Башкирии ознакомился с планами развития промышленных предприятий Уфы

Радий Хабиров также посетил шестой фестиваль городских ресторанов «Есть фест». В этом году он проходит на площадке перед «Уфа-Ареной». Здесь представлены около 100 ресторанных концепций, в которых можно найти широкий ассортимент блюд: от печенья ручной работы до зажаренного целиком на вертеле ягнёнка. В 2023 году Фестиваль «Есть Фест» стал победителем международной премии в сфере событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2023. За 5 лет число его посетителей выросло практически в 3,5 раза: с 37 тыс. в 2018 году, до 129 тыс. в 2024 году. В этом году фестиваль проходит с 12 по 15 июня.