Глава МИД ФРГ заявил, что не видит оснований для прямого диалога с Лавровым

«На данный момент я не вижу повода или возможности для дальнейших переговоров», — утверждал Вадефуль на встрече министров иностранных дел в формате «Веймар плюс» в Риме, отвечая на вопрос о том, когда он впервые проведет телефонный разговор с Лавровым. При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ добавил, что, если бы такие переговоры состоялись, Германия «всегда бы делала это совместно с европейскими партнерами». В такого рода форматах ФРГ, по его словам, «конечно, всегда готова к переговорам».
Ранее ряд представителей СДПГ выступил за немедленное изменение внешней политики и политики безопасности республики, за переговоры с РФ и против размещения американских ракет на германской территории. Так называемый манифест подписали несколько десятков социал-демократов, в том числе бывший лидер их фракции в Бундестаге Рольф Мютцених, эксперт по внешней политике Ральф Штегнер и экс-лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс.
По их оценке, в ФРГ и большинстве европейских стран «возобладали силы, которые ищут будущее прежде всего в стратегии военного противостояния и сотнях миллиардов евро на перевооружение». Как считают подписавшие документ лица, военная риторика и масштабные программы перевооружения «ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией». Социал-демократы призвали к ряду конкретных мер, включая сближение с РФ, и раскритиковали запланированное масштабное увеличение расходов на оборону.
Инициативу политиков из СДПГ поддержали фракция «Альтернативы для Германии» в Бундестаге и лидер «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.