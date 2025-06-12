В результате авиакатастрофы на западе Индии погибли более 290 человек

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами авиакатастрофы на западе Индии стали более 290 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.
Пассажирский самолет разбился в Индии. Что известно к этому часу?
Уточняется, что речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также о жертвах на земле, так как самолет упал на общежитие медиков. Индийский телеканал News 18 отмечает, что причиной катастрофы мог стать отказ обоих двигателей. На месте крушения воздушного судна продолжают работать экстренные службы. Данных об обнаружении черных ящиков пока не поступало.
Ранее СМИ публиковали информацию о том, что все находившиеся на борту самолета 242 человека погибли. Позднее в полиции сообщили об обнаружении одного выжившего в результате катастрофы.
Как уточняет BBC, гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш сидел в передней части самолета на месте 11А. По данным местных телеканалов, мужчина не получил серьезных травм и даже смог сам ходить.
Журналистам удалось поговорить с Вишвашем в больнице. «Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум и затем самолет рухнул. Все произошло очень быстро», — рассказал выживший при крушении пассажир.
Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение днем 12 июня через несколько секунд после взлета. Известно, что самолет следовал рейсом из Ахмедабада в Лондон, на его борту находились граждане Индии, Канады, Португалии и подданные Великобритании. -0-