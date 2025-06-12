В результате авиакатастрофы на западе Индии погибли более 290 человек

Уточняется, что речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также о жертвах на земле, так как самолет упал на общежитие медиков. Индийский телеканал News 18 отмечает, что причиной катастрофы мог стать отказ обоих двигателей. На месте крушения воздушного судна продолжают работать экстренные службы. Данных об обнаружении черных ящиков пока не поступало.