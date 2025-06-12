Лукашенко на примере ситуации с картошкой объяснил, как и что чиновники должны держать на контроле

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере ситуации с картофелем объяснил, как и что чиновники должны держать на контроле и оперативно реагировать на те или иные тенденции. Соответствующие заявления глава государства сделал на совещании с руководством Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.
Должностных лиц в целом, особенно Администрацию Президента, глава государства настраивает на оперативные и, главное, более самостоятельные действия. «У нас что не проблема — быстрее к Президенту. Что вы ко мне бегаете? Вы знаете мою позицию. Не надо обижать людей, кто бы они ни были, если они законно работают, — сказал он. — Если мы видим, что что-то не так, — надо закон поправить. Если нарушают — пусть отвечают. Поэтому все должно быть контролируемо».
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Одна из нашумевших в последнее время тем — якобы нехватка картофеля на прилавках магазинов. Где-то объективно, а где-то были и явно вопиющие факты, когда игроки на рынке пытались создать искусственный дефицит. Александр Лукашенко говорил об этом ранее и вновь вернулся к вопросу на совещании, подчеркнув на данном примере, что должно быть в поле зрения чиновников в плане контроля. А еще — контрпропаганды, ведь оппоненты часто специально раскручивают ту или иную тему. «С этим надо научиться работать. Это и есть контрпропаганда, как раньше говорили. И для нас она очень-очень выгодна. Я приводил пример недавно по торговле, — рассказал глава государства. — Начали шутить с этой картошкой. Я снимаю трубку: “Герасимов (председатель КГК. — Прим. БЕЛТА), разберись и доложи! Вместе с бывшим премьером. Головой ответите”. Начали разбираться — с крупными сетями. Приходит, а там картошки — девать некуда. Она у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика. Надо показать, что вот власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам».
«Как заехали — картошка появилась. Я не говорю, что мы уже там по всей стране обеспечили картофелем. Обеспечили. И импортный. Конечно, позорище полное. Но это я с губернаторами разберусь и с вами тоже. Да дело не только в картошке», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент обратил внимание, что цена на прилавках на ту или иную продукцию порой могла быть в два — три раза накручена по сравнению с ценой товара у производителя. А разницу получали разного рода посредники и торговля. «Я как реальный экономист земной представляю, как это все складывается. И все ринулись в торговлю. Потому что там можно заработать. А как? Взял кредит. Это что, его деньги в банке? Это наши деньги, народные. Он взял там кредит. За счет бешеного бесконтрольного повышения цен он этот кредит за 3−4 года вернул. Все, чистую прибыль получает, отдыхает — учредитель. Живет за счет чего? За счет повышения цен — бесконтрольно. Это что, нормально? Это ненормально. Это американская схема, подкинутая нам. Но там она выстрадана. Притом у них резерв есть — печатают доллары. Им это можно. Нам — недопустимо».
«Но главное — люди это не воспринимают. И справедливо», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в то же время работники в этих торговых сетях — кассиры, грузчики и прочие — получали совсем небольшие зарплаты, а основные средства шли на «зарплату» учредителям. «В месяц Br78 тыс. В месяц! Слушайте, я мечтать только как Президент могу о такой зарплате. И не будет никогда у меня такой зарплаты».
Глава государства поделился и некоторыми другими подробностями, связанными со счетами в банках: «Как будто вы не видите. В пяти банках открывает счета и туда ему перечисляют, в пять банков, материальную помощь — по Br56 тыс.».
«Как я должен на это реагировать? Я же публично сказал: “Это несправедливо, это недопустимо!” И люди наверняка это понимают и поддерживают, — сказал Александр Лукашенко. — В то же время решили обойти. Ну ничего, наручники достали, на стол положили перед кое-кем. Так будет — жестоко. Но это должны делать вы, а не я».-0-