Лукашенко на примере ситуации с картошкой объяснил, как и что чиновники должны держать на контроле

Одна из нашумевших в последнее время тем — якобы нехватка картофеля на прилавках магазинов. Где-то объективно, а где-то были и явно вопиющие факты, когда игроки на рынке пытались создать искусственный дефицит. Александр Лукашенко говорил об этом ранее и вновь вернулся к вопросу на совещании, подчеркнув на данном примере, что должно быть в поле зрения чиновников в плане контроля. А еще — контрпропаганды, ведь оппоненты часто специально раскручивают ту или иную тему. «С этим надо научиться работать. Это и есть контрпропаганда, как раньше говорили. И для нас она очень-очень выгодна. Я приводил пример недавно по торговле, — рассказал глава государства. — Начали шутить с этой картошкой. Я снимаю трубку: “Герасимов (председатель КГК. — Прим. БЕЛТА), разберись и доложи! Вместе с бывшим премьером. Головой ответите”. Начали разбираться — с крупными сетями. Приходит, а там картошки — девать некуда. Она у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика. Надо показать, что вот власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам».